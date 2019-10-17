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В каких условиях лечат Заворотнюк: в сеть попали фото из больницы

15:51 17 октября 2019 491
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

После того, как в росСМИ узнали, что Анастасия Заворотнюк лечится в Европейском медицинском центре на Рублевке, в деревне Жуковка, в сети появилось несколько снимков «нищенской палаты», в которой якобы лежит актриса.

Отметим, что все фото были найдены на сайтах Центра и партнеров. Фото «палаты Заворотнюк», например, были опубликованы в рекламной статье производителя кроватей и тумбочек для пациентов.

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Как видим, такие палаты есть в Центре, но есть и другие. Также больница оснащена тренажерами, массажными столами, бассейнами, где, по словам друзей семьи Заворотнюк, актриса проводит много времени.

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Поэтому предлагаем вам посмотреть, в каких условиях лечится Заворотнюк.

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Больница Заворотнюк

Напомним, что ранее то, что Заворотнюк в больнице, сообщила ее семья.

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