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В каких условиях лечат Заворотнюк: в сеть попали фото из больницы
После того, как в росСМИ узнали, что Анастасия Заворотнюк лечится в Европейском медицинском центре на Рублевке, в деревне Жуковка, в сети появилось несколько снимков «нищенской палаты», в которой якобы лежит актриса.
Отметим, что все фото были найдены на сайтах Центра и партнеров. Фото «палаты Заворотнюк», например, были опубликованы в рекламной статье производителя кроватей и тумбочек для пациентов.
Как видим, такие палаты есть в Центре, но есть и другие. Также больница оснащена тренажерами, массажными столами, бассейнами, где, по словам друзей семьи Заворотнюк, актриса проводит много времени.
Поэтому предлагаем вам посмотреть, в каких условиях лечится Заворотнюк.
Напомним, что ранее то, что Заворотнюк в больнице, сообщила ее семья.
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