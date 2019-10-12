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Придумали болезнь неизлечимую: родственников Заворотнюк заподозрили во лжи

14:45 12 октября 2019 1759
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы лечится от рака, заподозрили ее родственников во лжи и пиаре.

Так, родственники актрисы обвинили в ее Instagram СМИ во лжи, некоторые поклонники Заворотнюк поддержали их, но многие возмутились.

Они требуют, чтобы семья актрисы сказала правду о ее состоянии, а то все похоже на пиар. Особенно возмутило поклонников, что родственники анонсировали пост, но опубликовали его не сразу.

«И сказали только тогда, когда подписчиков добавилось аж 200к, а до этого сказать нельзя было?» — удивляются они.

«Правду скажите и все!!! А скрывать все от людей о любимой актрисе вот это ужасно, а не ваше СМИ!!! Сами виноваты!!! Люди должны знать!!! Или вы цену себе набиваете этим молчанием?», «Вот так! Уже достало это молчание. Каждый день люди заходят в новости, что бы хоть что-то узнать. Это тоже нервы, переживания людей. Об этом они ведь не думают!!! Это эгоистично по отношению к нам — фанатам артистки! Мы тоже люди и тоже тратим свои нервы и переживаем», — жалуются поклонники.

Заворотнюк

Заворотнюк

Заворотнюк

Заворотнюк

«Почему бы не ответить раз и навсегда да или нет! Такое впечатление, что реально нравится, чтобы была реклама. Очень жаль», «Вот точно складывается мнение что набивают цену, а потом скажут: „А ничего и не было, кто вам сказал?“ Ну, и хорошо, если это будет так и она будет жить», — надеются в сети.

Заворотнюк

Заворотнюк

Заворотнюк

Они больше не верят, что у Заворотнюк проблемы со здоровьем. «С какой проблемой? Мож, и нет ничего, они же молчат, откуда у вас информация о проблеме?», «А так придумали болезнь неизлечимую, потом вдруг ожила. Верить-то кому?», «Ну расскажите людям. И все от вас сразу отстанут. Вам будет спокойнее. А то тут уже каким-то своим же пиаром пахнуть начинает», — отмечают пользователи сети.

Заворотнюк

Заворотнюк

Заворотнюк

Напомним, что родственники Заворотнюк пока ни слова не сказали о ее диагнозе.

Также напомним, что такое молчание спровоцировало слухи о смерти актрисы.

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