Сдаемся на милость "ласкового" Путина: известная писательница ответила сторонникам мира с Россией

Украина

Украине не подходит мир любой ценой, потому что мир на кремлевских условиях — это самоубийство Украины. На данном этапе согласиться на условия агрессора будет суицидом. Об этом заявила писательница и поэтесса Оксана Забужко в интервью «ФАКТАМ».

Всех жаждущих мира Забужко призывает бороться не за мир, а за победу. «Победа — это мир на наших условиях. Мир на кремлевских условиях — самоубийство. Потому что цель России в этой войне — сделать так, чтобы нас не было. Как страны, как народа, как культуры — во всех смыслах», — объяснила писательница.

Забужко настаивает: с тем, кто пришел тебя убить, не получиться договориться. «Что, получается, давайте сами покончим с собой, чтобы облегчить им работу? Сдадимся на милость „ласкового“ Путина, и он уж сам решит, сколько нам осталось существовать — пять, десять или пятнадцать лет?».

По словам писательницы, тезисы о том, что нужен мир любой ценой, продолжают звучать, и такие иллюзии очень опасны. Забужко не понимает, как можно выполнять требования убийцы, который ворвался в дом и требует не сопротивляться, чтобы ему было удобнее убивать.

«Принимать условия агрессора после пяти лет войны, наплевав на могилы погибших и горе их семей, на раненых и травмированных, на миллионы беженцев, на всех, для кого дело жизни — чтобы Украина была, и кто для этого многим пожертвовал, в том числе самым дорогим, — это суицид», — подытожила писательница.

Почему Украине не удастся прекратить войну усилием воли и как стране не свернуть на путь капитуляции, читайте в интервью Забужко «ФАКТАМ» «Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством».

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