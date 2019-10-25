- 11:12 Известная украинка резко прошлась по Зеленскому из-за отвода войск на Донбассе
- 10:57 Зеленскому помогли ботофермы: политтехнолог раскрыл скандальные подробности о выборах
- 10:50 В Днепре спецназ задержал подрывников банкоматов: подробности операции
- 10:20 Украинцы попали в серьезное ДТП в Турции: первые подробности
- 10:00 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Карпаты»: расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины
- 09:59 Вымогали 8 тысяч долларов: бандитов в кафе Николаева обезвредил спецназ
- 09:55 Василий Ломаченко получил особый статус в боксе
- 09:48 За "дружбу" с прокурорами: на "слугу народа" Медяника завели дело
- 09:44 Сдаемся на милость "ласкового" Путина: известная писательница ответила сторонникам мира с Россией
- 09:42 Обладательницей титула «Мисс Украина-Вселенная-2019» стала Анастасия Суббота из Запорожья
- 09:41 В Иране показали на ТВ интервью с «двойником-зомби» Анджелины Джоли, которое она дала в тюрьме
- 09:25 На выходных Украина перейдет на зимнее время: как переводить часы
Сдаемся на милость "ласкового" Путина: известная писательница ответила сторонникам мира с Россией
Украине не подходит мир любой ценой, потому что мир на кремлевских условиях — это самоубийство Украины. На данном этапе согласиться на условия агрессора будет суицидом. Об этом заявила писательница и поэтесса Оксана Забужко в интервью «ФАКТАМ».
Всех жаждущих мира Забужко призывает бороться не за мир, а за победу. «Победа — это мир на наших условиях. Мир на кремлевских условиях — самоубийство. Потому что цель России в этой войне — сделать так, чтобы нас не было. Как страны, как народа, как культуры — во всех смыслах», — объяснила писательница.
Забужко настаивает: с тем, кто пришел тебя убить, не получиться договориться. «Что, получается, давайте сами покончим с собой, чтобы облегчить им работу? Сдадимся на милость „ласкового“ Путина, и он уж сам решит, сколько нам осталось существовать — пять, десять или пятнадцать лет?».
По словам писательницы, тезисы о том, что нужен мир любой ценой, продолжают звучать, и такие иллюзии очень опасны. Забужко не понимает, как можно выполнять требования убийцы, который ворвался в дом и требует не сопротивляться, чтобы ему было удобнее убивать.
«Принимать условия агрессора после пяти лет войны, наплевав на могилы погибших и горе их семей, на раненых и травмированных, на миллионы беженцев, на всех, для кого дело жизни — чтобы Украина была, и кто для этого многим пожертвовал, в том числе самым дорогим, — это суицид», — подытожила писательница.
Почему Украине не удастся прекратить войну усилием воли и как стране не свернуть на путь капитуляции, читайте в интервью Забужко «ФАКТАМ» «Мир на условиях Путина станет для Украины самоубийством».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!