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Мир

Древняя монета пошла с молотка за рекордные 4,8 миллиона долларов (фото)

2:12 26 октября 2019 14
Золотой динар
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На аукционе в Лондоне продана старинная монета, которая установила рекорд цены для монет, проданных на торгах в Европе.
Редчайший золотой динар, датированный 732 годом нашей эры, пошел с молотка за 3,72 миллиона фунтов (около 4,8 миллионов долларов). Это вдвое превысило ожидаемую цену.

Монета была отчеканена во времена Омейядского халифата, столица которого находилась в Дамаске. Как сообщает газета The Sun, в мире насчитывается сейчас всего лишь 12 таких монет.

Эксперты говорят, что раритет прекрасно сохранился и имеет важное историческое значение.

Золото, из которого сделан динар, добыто в руднике неподалеку от священного города Мекки в Саудовской Аравии, который функционирует до сих пор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пара британцев с металлоискателями обнаружила один из крупнейших кладов на территории страны — около 2600 старинных монет.

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