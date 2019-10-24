25 октября 2019

Во время экскурсий по старинным дворцам Стамбула я, понятное дело, не забывал особое внимание обращать на изделия из фарфора. Следует признать, их в султанских покоях и парадных залах встречалось немало. Во дворце Топкапы, построенном при султане Мехмеде Фатихе (Завоевателе), но особенно прославившемся в период проживания в нём султана Сулеймана (Великолепного) со своей любимой женой Хюррем-султан (Роксоланой), собрана большая коллекция фарфоровой посуды. Лучшие образцы этой коллекции выставлены в отдельном музее, расположенном рядом с дворцовой кухней. В советское время такие предприятия общественного питания называли фабрикой-кухней. Ещё бы. Ведь на этой огромной фабрике по приготовлению пищи ежедневно производились десятки тысяч блюд для 5 тысяч постоянных обитателей дворца, гарема и многочисленных высоких гостей. И во время встречи многих из них еда подавалась на изысканной посуде, привезенной из Китая, Японии, Франции, Австрии, Италии. Особое место в этом собрании фарфора занимают сервизы, подаренные правителям Османской империи европейскими королями и русскими царями.

Во дворце Долмабахче, который служил резиденцией последним султанам империи и в котором закончил свой жизненный путь первый президент Турецкой Республики Ататюрк, с удивлением для себя обнаружил много ваз, привезенных из Японии. Легко узнаваемый стиль мастеров мануфактуры Сацума особенно привлекает внимание на фоне традиционных восточных интерьеров и невероятного множества фантастически красивых хрустальных люстр, подаренных султанам английскими монархами. Несколько сотен ваз японских умельцев Сацумы, с которыми я неоднократно знакомил вас ранее, друзья мои, в своих заметках, занимают особое место и в скромной коллекции вашего покорного слуги. Они отличаются от китайских и европейских фарфоровых изделий не только и не столько стилистикой росписи, сколько особой техникой, позволяющей многослойно и ярко украшать композиции множеством тончайших деталей. Вазы Сацумы порой похожи на произведения в 3D-изображении. И это сразу же бросается в глаза. Особенно в сравнении с изделиями других мануфактур, просто расписывающих свои произведения. Правда, расписывающих порой, следует признать, гениально…

И тут я заметил одну закономерность, тесно связывающую мастеров Сацумы с их турецкими коллегами. Турки, не зная технологии производства твёрдого фарфора, но при этом сотни лет славящиеся своими изделиями из керамики, научились делать совершенно невозможные вещи. Мне посчастливилось воочию увидеть это в Каппадокии, в центре старинной турецкой провинции Анатолии, где и сегодня талантливые мастера продолжают создавать настоящие рукотворные чудеса керамического искусства. Добывая особую глину на берегах Красной реки, здешние умельцы однажды попробовали добавлять в глиняную массу измельченные кристаллы горных пород. Керамические изделия, полученные благодаря этому, становились тонкими, лёгкими и звонкими, как западноевропейский фарфор! А применение затем сложной техники наложения ярких рельефных деталей и искусная роспись позволили их тарелкам, кувшинам и сюжетным картинам, составляемым из крупных плиток, стать уникальными в своём роде.

Я, конечно же, не удержался от того, чтобы купить несколько таких произведений. Представленную сегодня вашему вниманию объёмную настенную тарелку мне удалось найти на знаменитом стамбульском Гранд-Базаре, или, как его ещё называют, Капалы-Чарши. Мы долго говорили с мастером, создавшим много лет назад целую мастерскую, на которой сейчас работают около ста специалистов, о тонкостях этого сложного производства. И, в конце концов, пришлось мне затем весь путь нашего длинного путешествия носить в руках приобретённое чудо, не рискуя сдавать его в багаж. Зато какая память об этом навсегда теперь сохранится в нашей киевской коллекции…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.