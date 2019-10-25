Российские банки заблокировали и списали миллиарды рублей у сторонников Навального

Мир

В пятницу, 25 октября, стало известно, что российские банки заблокировали огромные денежные средства на личных счетах сотрудников штабов Алексея Навального по всей стране. О блокировках счетов, изъятии банковских карт, а также списании десятков миллионов рублей сообщают соратники известного оппозиционера в Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Казани, Краснодаре, Саратове, Твери, Челябинске, Воронеже, Белгороде и Екатеринбурге.

Подробно об этом пишет газета «КоммерсантЪ». По данным издания, особенно жалуются те, у кого счета открыты в Сбербанке и «Альфа-банке». Предполагается, что это связано с расследованием уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем. Оно было открыто Следственным комитетом России в начале августа в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эту организацию обвиняют в том, что она с января 2016 года по декабрь 2018 года преступным путем получила от третьих лиц средства в размере около 1 миллиарда рублей (15,6 миллиона долларов).

«КоммерсантЪ» указывает, что у большинства сотрудников штабов Навального заблокировано по 75 миллионов рублей (1,2 миллиона долларов). Но есть люди, которым банки заморозили по 10 миллиардов рублей (156 миллионов долларов)! В результате блокировки сторонники Навального не могут оплачивать счета, рассчитываться по кредитам. Они уходят в минус, становятся должниками.

Например, в Ижевске сложилась просто вопиющая ситуация. Оказались арестованы абсолютно все банковские карты сотрудницы штаба Навального Анастасии Синельниковой. Теперь она не может воспользоваться даже картой, на которую поступают алименты на ее ребенка. Малыш серьезно болен, Анастасию лишили возможности оплачивать его лечение.

Решение о блокировке счетов во всех случаях принято Басманным судом Москвы.

Напомним, Навальный на протяжении уже нескольких лет занимается разоблачением коррупции во всех эшелонах власти в России. Наиболее громкими стали его расследования в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон», генпрокурора России Юрия Чайки, вице-премьера Игоря Шувалова. Навального множество раз арестовывали по обвинению в подстрекательстве и организации незаконных митингов и акций протеста. Кроме того, оппозиционер получил условные сроки за крупную растрату государственного имущества (так называемое дело «Кировлеса») и мошенничество (дело «Ив Роше»).

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