- 13:18 Перестал бояться: Геннадий Москаль рассказал, как победил рак
- 13:02 Братья-близнецы повесились: росСМИ сообщили о жуткой трагедии с украинцами в РФ
- 12:57 Доллар и евро снова дорожают: как снижение учетной ставки отразится на курсе валют
- 12:43 Принц Гарри привез Меган Маркл на электрокаре в Виндзорский замок, неожиданно появившись на публике
- 12:41 Начнут взрываться дома: сокурсник Путина предрек Украине печальную участь после возвращения Донбасса
- 12:25 В ЦИК объяснили, почему выборы на Донбассе сейчас невозможны
- 12:21 Горячая премьера от Насти Каменских: певица выпустила эпатажный клип
- 12:17 Особенности обручальных колец и традиции
- 12:13 Новоиспеченный жених Зинченко угодил в больницу
- 12:03 В Украине начался отопительный сезон: пока холодные батареи в Одессе и Херсоне
- 11:57 Синоптик рассказала, когда в Киеве будет настоящий "минус"
- 11:48 Иди на жизнь: Тина Кароль выпустила новую песню
Российские банки заблокировали и списали миллиарды рублей у сторонников Навального
В пятницу, 25 октября, стало известно, что российские банки заблокировали огромные денежные средства на личных счетах сотрудников штабов Алексея Навального по всей стране. О блокировках счетов, изъятии банковских карт, а также списании десятков миллионов рублей сообщают соратники известного оппозиционера в Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Казани, Краснодаре, Саратове, Твери, Челябинске, Воронеже, Белгороде и Екатеринбурге.
Подробно об этом пишет газета «КоммерсантЪ». По данным издания, особенно жалуются те, у кого счета открыты в Сбербанке и «Альфа-банке». Предполагается, что это связано с расследованием уголовного дела о легализации доходов, полученных преступным путем. Оно было открыто Следственным комитетом России в начале августа в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эту организацию обвиняют в том, что она с января 2016 года по декабрь 2018 года преступным путем получила от третьих лиц средства в размере около 1 миллиарда рублей (15,6 миллиона долларов).
«КоммерсантЪ» указывает, что у большинства сотрудников штабов Навального заблокировано по 75 миллионов рублей (1,2 миллиона долларов). Но есть люди, которым банки заморозили по 10 миллиардов рублей (156 миллионов долларов)! В результате блокировки сторонники Навального не могут оплачивать счета, рассчитываться по кредитам. Они уходят в минус, становятся должниками.
Например, в Ижевске сложилась просто вопиющая ситуация. Оказались арестованы абсолютно все банковские карты сотрудницы штаба Навального Анастасии Синельниковой. Теперь она не может воспользоваться даже картой, на которую поступают алименты на ее ребенка. Малыш серьезно болен, Анастасию лишили возможности оплачивать его лечение.
Решение о блокировке счетов во всех случаях принято Басманным судом Москвы.
Напомним, Навальный на протяжении уже нескольких лет занимается разоблачением коррупции во всех эшелонах власти в России. Наиболее громкими стали его расследования в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева «Он вам не Димон», генпрокурора России Юрия Чайки, вице-премьера Игоря Шувалова. Навального множество раз арестовывали по обвинению в подстрекательстве и организации незаконных митингов и акций протеста. Кроме того, оппозиционер получил условные сроки за крупную растрату государственного имущества (так называемое дело «Кировлеса») и мошенничество (дело «Ив Роше»).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!