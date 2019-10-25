Едва не сделал ребенка калекой: фанат дико отпраздновал выход любимой команды в финал (видео)

Спорт

Один из фанатов бразильского «Фламенго» чуть не сошел с ума от радости после выхода своей любимой команды в финал Кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов).

После ничьей в первой полуфинальной встрече на поле соперника (1:1) клуб из Рио-де-Жанейро на знаменитом стадионе «Маракана» разгромил «Гремио» — 5:0. Едва прозвучал финальный свисток, болельщик, смотревший поединок по телевизору, схватил ребенка за ногу и начал беспощадно трясти и размахивать им.

Отметим, что соперником «Фламенго» в финальном матче Кубка Либертадорес будет действующий обладатель трофея аргентинский «Ривер Плейт», который по сумме двух встреч прошел своего непримиримого оппонента «Бока Хуниорс» — 2:0 и 0:1 (именно эти команды играли в прошлогоднем финале).

Решающая встреча турнира состоится 23 ноября на Национальном стадионе в столице Чили Сантьяго (начиная с этого розыгрыша КОМНЕБОЛ изменил формат финального матча, поэтому вместо двух очных поединков команды впервые проведут один).

Напомним, что «Фламенго» становился обладателем Кубка Либертадорес лишь раз — в 1981 году, а вот «Ривер Плейт» сыграет в финале турнира в седьмой раз, на его счету четыре трофея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Германии горел поезд с сотнями футбольных фанатов.

Фото Getty Images



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