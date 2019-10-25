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Заставь дурака Богу молиться: к приезду патриарха Кирилла в Ростове заасфальтировали трамвайные пути (фото)
В России к 26−27 октября, когда в Ростове-на-Дону ожидают визита патриарха РПЦ Кирилла, заасфальтировали трамвайные пути. Ранее в городе Мыски (Кемеровская область Российской Федерации) снежную горку у местного центра культуры покрасили эмульсионной краской в белый цвет.
Как пишет в своем блоге Илья Варламов, Кирилл в Ростове-на-Дону примет участие в освящении кафедральный собора Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный на улице Станиславского. Именно на этой улице и закатали в асфальт рельсы.
«Все бы ничего — у нас ведь все города экстренно асфальтируют к приеду Путина, Медведева и других высоких гостей — но подрядчик тоже запаниковал… И рабочие заасфальтировали улицу Станиславского вместе с трамвайными рельсами, которые на ней были. Но если вы думаете, что это конец истории, не расходитесь. Дальше началась фантасмагория…», — пишет Варламов и добавляет, что коммунальщики решили проложить колею в асфальте новым трамваем.
То, что из этого получилось, иллюстрирует подборка фотографий из Ростова-на-Дону. Трамвай ожидаемо сошел с рельсов.
Тем временем местному изданию 161.ру ремонтники пояснили, что все это — «новая технология». Мол, сначала вровень с рельсами укладывается асфальт, чтобы прохожие не спотыкались, а потом по путям проходит трамвай, «прокладывая» себе дорогу. Так или иначе, но в данный момент дорожные рабочие сбивали лишний асфальт с рельсов ломом. Видимо, «новая технология» дала сбой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале этого года, когда российский Красноярск готовился к открытию Универсиады-2019 и приезду президента Владимира Путина, местные коммунальные службы начали засыпать город чистым снегом, а также «озеленять» его с применением «инновационных методов» — вставлять уже срезанные ели в специально вкопанные в землю металлические трубы.
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