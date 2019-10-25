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Вместо импорта электроэнергии из РФ государство должно вернуть на рынок «Энергоатом», — эксперт

14:35 25 октября 2019 38
«Энергоатом»
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Для усиления конкуренции на рынке электроэнергии нужно вернуть на него «Энергоатом», а не открывать импорт электроэнергии из РФ. Такое заявление сделал глава «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко во время круглого стола в ИСС Ukraine, который состоялся 24 октября.

Эксперт отметил, что государство искусственно вывело с рынка электроэнергии крупнейшие генерирующие компании, возложив на них спецобязательства. И сейчас представители власти оправдывают возобновление импорта электроэнергии из РФ необходимостью усилить конкуренцию на рынке.

Котко считает, что необходимо прежде всего вернуть «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» на рынок.

«Вернуть их на рынок и перестать говорить, что там нет конкуренции. Вместо этого по предложению комитета Верховной Рады у нас ввели импорт электроэнергии. Абсолютно непонятная ситуация. Давайте сначала все искажения, которые есть на рынке, ликвидируем, сделаем все, что можно сделать, чтобы там была конкуренция наших производителей. И если уж это не сработает, возможно, тогда можно говорить об импорте», — сказал Котко.

Эксперт также отметил, что импорт электроэнергии из РФ несет для Украины ряд угроз, в частности, он ударит по отечественной энергетике и усилит энергозависимость Украины от России.

«Запуск импорта, если мы его разовьем более или менее солидно, в конце концов приведет к тому, что у нас будут остановлены какие-то мощности и Украина потеряет рабочие места, а главное — возможность в будущем при необходимости нарастить производство электроэнергии. И вообще попадет в зависимость. А еще и от кого мы попадаем в зависимость? Попадаем в зависимость фактически от Российской Федерации. Такой шаг нельзя считать нормальным и разумным», — пояснил Котко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

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