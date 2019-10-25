В Харькове расстреляли «авторитета» по прозвищу Жора Боксер: новые подробности ЧП

Происшествия

В перестрелке возле супермаркета на улице Клочковской в Харькове один мужчина был смертельно ранен и умер по пути в больницу, за жизнь второго борются врачи. По некоторым данным, пострадал бывший заместитель Жилина в «Оплоте» известный «авторитет» Жора Боксер.

— В полицию сообщение о стрельбе поступило 25 октября в 12:05. По предварительной информации двое неизвестных открыли стрельбу по двум мужчинам, после чего скрылись на автомобиле. Для розыска нападавших в действие ввели оперативный план «Сирена». И вскоре в нескольких кварталах от места происшествия обнаружили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники: те бросили машину и подожгли ее, — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации харьковского областного главка полиции Оксана Калмыкова.

Полиция пока не раскрывает личности пострадавших. Но по некоторым данным один из них — Георгий И. по кличке Жора Боксер. Он был заместителем Жилина в «Оплоте» и пережил уже несколько покушений. В частности — в 2016-м его ранили в грудную клетку и конечности. Вскоре в Киеве были задержаны два исполнителя. А в Харькове — посредник. По версии полиции, Жору заказали за 8 тысяч гривен в ходе передела сфер влияния. Также на него покушались в марте 2018 года. А в мае 2018 года его задерживала СБУ. Полиция обнаружила в машине Георгия пистолет и несколько ружей, но задержать не смогла — на помощь тому прибыла большая «группа поддержки». Кровопролития между полицейскими и боевиками не допустили бойцы батальона «Харьков-1», которые «развели» стороны, после чего в дело вмешалась Служба безопасности. Адвокат задержанного тогда заявила, что ружья были зарегистрированными, а пистолет ее подзащитному подбросили. Также Георгия И. отрабатывали на причастность к убийству Дениса Вороненкова в Киеве.

В то же время, пока точно не установлено, «кто начал первым». По некоторым свидетельствам, двое киллеров открыли огонь по Боксеру и его товарищу. Другие утверждают, что киллеры… защищались.

По информации источника «ФАКТОВ», конфликт начался в кафе в супермаркете, где находились Боксер и его подручный Тайсон (Владимир Б.) Когда стороны конфликта вышли на парковку, вспыхнула перестрелка. Тайсон скончался в машине скорой помощи, Георгий И. получил ранения в грудную клетку. Другие участники скрылись, но через час якобы одного из них возле железнодорожных путей около вокзала заметили полицейские.

Его попытались задержать, он стал отстреливаться. В результате вспыхнувшей перестрелки пуля попала в гранату, которая была у мужчины — взрыв оторвал ему голову. В то же время полиция пока не подтверждает связь между перестрелкой и взрывом на вокзале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у бандитов, устроивших перестрелку в Киеве, изъяли гранаты и автоматическое оружие.

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