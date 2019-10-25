Мир

Безос лишился за день 7 млрд долларов и первого места в рейтинге самых богатых в мире

Вечер 24 октября оказался не самым удачным для американского бизнесмена Джеффа Безоса. Два последних года основатель Amazon возглавлял рейтинг самых богатых людей в мире. Более того, в 2018 году Безос стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 160 миллиардов долларов! И вот теперь он уступил пальму первенства Биллу Гейтсу.

Как сообщает американский журнал Forbes, на этой неделе руководство Amazon отчиталось перед акционерами об итогах третьего квартала 2019 года. Прибыль компании оказалась ниже, чем ожидалось. И это тут же отразилось на котировках ее акций. Падение за сутки составило 7%. Лично для Безоса это вылилось в потерю 6,9 миллиарда долларов. Большинству бизнесменов такие деньги не удается заработать за всю жизнь, а Джефф потерял их за одни сутки!

В результате, по состоянию на 24 октября, его капитал оценивается в 103,9 миллиарда долларов. У Гейтса сейчас 105,7 миллиарда долларов.

Читайте в «ФАКТАХ»: Человечеству грозит серьезная опасность, о которой многие не подозревают, — Билл Гейтс

Безусловно, на потерю лидирующей позиции в списке самых богатых людей в мире повлияло не только падение акций Amazon. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Безос развелся со своей супругой Маккензи. Она получила по условиям развода часть акций компании. В денежном выражении это было 32,7 миллиарда долларов. Маккензи Безос тут же вошла в число самых богатых женщин в мире.

Эксперты считают, что Джефф может до конца года потерять еще больше. Дело в том, что он принял решение, которое не нравится акционерам. Безос вкладывает часть получаемой компанией прибыли в развитие логистики. Он поставил перед собой амбициозную цель добиться доставки товаров всем заказчикам, входящим в группу Amazon Prime, в течение суток. Сколько было вложено в реализацию этой идеи, акционеры до сих пор не знают. Им говорили, что инвестиции составят примерно 800 миллионов долларов, не больше. Однако 24 октября глава финансового отдела Amazon Брайан Олсавски неожиданно заявил, что только в четвертом квартале 2019 года компания намерена выделить на эти цели 1,5 миллиарда долларов!

Акционеры взбунтовались. Это может вызвать дальнейшее падение акций Amazon. Следовательно, личные капиталы Безоса и его бывшей жены станут еще меньше.

Что касается Гейтса, то он давно уже продал большую часть своих акций Microsoft. Билл вместе со совей супругой Мелиндой основал частный благотворительный фонд, который сегодня является крупнейшей в мире организацией такого рода.

Читайте в «ФАКТАХ»: Я покорила сердце Билла Гейтса, обыграв его в математической игре, — Мелинда Гейтс (фото, видео)

Интересно, что Гейтс впервые попал в список миллиардеров в 1987 году. Тогда его состояние оценивалось в 1,25 миллиарда долларов. Получается, что за 30 лет с небольшим он сумел увеличить его почти в 100 раз! Впервые Гейтс был назван самым богатым человеком в мире в 1998 году. Компания Amazon появилась на рынке годом ранее.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter