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В России солдат расстрелял восьмерых сослуживцев: первые детали происшествия
В Забайкалье (Россия) во время смены караула солдат срочной службы из табельного оружия расстрелял сослуживцев — восемь человек были убиты, еще двое были ранены. Ранее двое российских десантников погибли во время выполнения прыжков с парашютами в оккупированном Крыму.
Как сообщает «Медиазона», ЧП со стрельбой произошло в воинской части в поселке Горный. По предварительным данным, огонь открыл военнослужащий ремонтно-технической базы. В российском оборонном ведомстве заявили, что «действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».
Тем временем «МЭШ» уточняет, что после расстрела солдат сбежал из войсковой части с автоматом, и что для его поимки в населенном пункте устроили спецоперацию. Выстрелы были слышны во всем городе. Детей отпустили из школ по домам, а тех, кто находился в районе проведения спецоперации, эвакуировали.
Также сообщается, что с места расстрела врачи забрали только троих раненых — один умер по дороге, двое выжили. Остальные военнослужащие к приезду врачей были уже мертвы. Среди погибших — два офицера и шесть срочников и контрактников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на учениях российского Минобороны РФ в Оренбургской области разбились две боевые машины десанта без экипажей, которые упали на землю с высоты 1,5 километра.
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