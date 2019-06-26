В оккупированном Крыму утонули российские десантники: что произошло

Украина

В среду, 26 июня, в оккупированном Крыму утонули двое российских десантников. Ранее сообщалось о гибели в Сирии российского полковника, воевавшего на Донбассе.

Как сообщают в Inform Napalm, во время плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» двое военнослужащих РФ приводнились и не смогли вовремя выпутаться из подвесной системы. В Южном военном округе РФ по этому поводу заявили, что тонущих десантников пытались спасти, но безуспешно.

Расследователи предположили, что речь может идти о военнослужащих созданного в 2017 году в Феодосии 171-го отдельного десантно-штурмового батальона в составе 7-й гвардейской десантной горной штурмовой дивизии. В Inform Napalm добавляют, что Россия планирует расширить отдельный десантно-штурмовой батальон 7-й дивизии и на его базе после 2020 года создать еще один полк оккупационных войск в Крыму.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Африке во время авиакатастрофы Boeing погиб военный из России, причастный к аннексии Крыма

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