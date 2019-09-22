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Бронемашины разбились вдребезги: на военных учениях в России произошло резонансное ЧП (фото, видео)

21:59 22 сентября 2019 416
Бронемашины разбились вдребезги: на военных учениях в России произошло резонансное ЧП (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

На учениях российского Минобороны РФ в Оренбургской области разбились две боевые машины десанта. Они упали на землю с высоты 1,5 километра.

ЧП произошло во время планового выброса техники проводили с самолетов ИЛ-76, экипажей в БМД-2 не было.

По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ парашютных систем.

Кроме техники, пострадали пятеро десантников, которых госпитализировали с переломами.

В сети появилось видео инцидента.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о другом инциденте на военных учениях в России, где БТР задавил двух военнослужащих Росгвардии.

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