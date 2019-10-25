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Происшествия

Стрельба и взрыв в Харькове: в полиции раскрыли важные детали (видео)

16:20 25 октября 2019 266
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

Выживший после огнестрельного ранения в голову и плечо харьковчанин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии журналистам сообщил начальник областного управления полиции Валерий Сокуренко. Напомним, «ФАКТЫ» писали, кого киллер расстрелял в Харькове.

По его словам, совершив нападение, злоумышленник пытался скрыться на автомобиле Toyota RAV 4, однако, когда патрульные начали его преследовать, взорвал себя. Впоследствии у него нашли еще 4 неразорвавшиеся гранаты. По мнению Сокуренко, подрыв был совершен из страха перед заказчиком преступления.

Личность преступника установлена — это ранее судимый уроженец Горловки (Донецкая область). Установлено, что он длительное время выслеживал своих жертв и долго ждал их на автостоянке, где и разыгралась трагедия.

В настоящее время выясняется место его проживания в Харькове, где могут оставаться взрывчатые вещества.

Также в полиции подтвердили, что второй пострадавший во время перестрелки мужчина скончался в карете «скорой помощи».

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали жуткие подробности гибели киллера во время взрыва в Харькове.

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