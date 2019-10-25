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Секреты Черной Пятницы: как выгодно закупиться в день скидок?
Блэк фрайдей — единственный день, когда магазины предлагают все товары с очень большими скидками. Черная Пятница 2019 года стартует 29 ноября.
Как правильно подготовиться к распродажам и сделать выгодную покупку?
Как появилась традиция
С 1869 года термином black friday называли дни, в которые начинались финансовые кризисы, а на биржах происходило серьезное падение акций. В 1975 году газета «Нью-Йорк Таймс» назвала так день распродаж.
Что стало причиной использовать этот термин? Существуют три версии:
- Магазины начинают акцию в полночь или рано утром, когда темно.
- В бухгалтерских книгах прошлого века доход записывался красными чернилами, расход — черными.
- Во время распродаж происходят неприятные события — в азарте люди дерутся за товар.
В США и европейских странах Черная Пятница может стартовать в четверг и продолжаться до вечера воскресенья. Многие компании даже установили сокращенный рабочий день, идя навстречу пожеланиям сотрудников. Введен также особый «киберпонедельник» — для тех, кто хочет продолжить шопинг с рабочего компьютера.
С 1992 года стартовали так называемые дни без покупок — как аналог всеобщему шопингу. Активисты проводят мероприятия, направленные против бездумного потребительства.
Как проходит «ЧП» у нас
Официально первая Черная Пятница в Украине (а также Польше и Греции) состоялась в 2016 году. Неофициально многие магазины проводили акции и раньше. В чем особенность дня распродаж в нашей стране?
Акционное время black friday sale в Украине проходит спокойнее, чем за рубежом. У нас нет опасной давки, переполненных людьми магазинов. Покупатели могут выбрать нужный товар в торговом зале, изучить ценники. Может возникнуть временная проблема только с занятыми консультантами. Поэтому можно без страха собираться и ехать за покупками, главное — успеть в распродажные часы.
Плюсы интернет-распродаж:
- можно выбирать вдумчиво;
- акционные товары видны сразу;
- не нужно тратить время на проезд.
Закупка в интернет-магазине — самый выгодный и безопасный шопинг в дни тотальных распродаж. Выбранная покупка будет оформлена за считанные минуты. Кроме того, онлайн-акция длится целые сутки.
Продумав будущее приобретение и отслеживая расценки, вы получите реальную выгоду от Черной Пятницы.
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