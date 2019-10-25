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Происшествия

Новая версия гибели ветерана АТО Дегтярева: накрыл гранату, спасая окружающих

18:26 25 октября 2019 600
На месте взрыва
Инф. «ФАКТОВ»

Побратимы ветерана АТО Виктора Дегтярева (позывной Сенсей), который погиб при взрыве гранаты в Киеве на улице Пушкинской в ночь с 22 на 23 октября, считают, что это не было самоубийством. По их словам, бывший боец накрыл гранату своим телом, чтобы уберечь окружающих от ранений. Об этом побратимы погибшего заявили на на пресс-конференции в Киеве.

По словам ветерана АТО, командира разведгруппы «Купол» Анатолия Крайнова, полиция подтвердила, что граната взорвалась, зажатая в руках Дегтярева и накрытая его телом.

«Человек увидел, что граната разрывается, и он ее накрывает, чтобы кто-то рядом не пострадал», — прокомментировал действия Дегтярева Крайнов.

Ветераны заверили, что Дегтярев из зоны боевых действий был доставлен из-под Иловайска в тяжелом состоянии в госпиталь Днепра, поэтому ни оружия, ни боеприпасов привезти с собой не мог.

Ветеран АТО Александр Василенко, который в тот вечер был с погибшими при взрыве Виктором Дегтяревым и охранником Михаилом Никитиным, рассказал, что Никитин говорил им о намерении из-за сложных обстоятельств покончить жизнь самоубийством при помощи гранаты.

«Жена от него ушла. И он тогда сказал: „У меня есть граната. Я подорву и себя, и их“. Жену свою. Мы с Виктором его уговаривали и, вроде бы уговорили, что не стоит оно того. Жизнь продолжается», — сообщил Василенко.

Крайнов отметил, что взрыв сразу приписали ветерану Дегтяреву, потому что Никитин не воевал.

Как сообщалось ранее, появилась версия, что Сенсею угрожали.

Фото Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

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