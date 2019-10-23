«Сенсею» угрожали: новая версия гибели ветерана АТО от взрыва гранаты в центре Киева

Происшествия

В ночь на 23 октября в центре Киева от взрыва гранаты погиб командир разведывательной группы «Купол» батальона «Донбасс» Виктор Дегтярев, позывной «Сенсей». И хотя полиция в качестве основной версии рассматривает неосторожное обращение погибшего с гранатой, побратимы и друзья «Сенсея» ставят эту версию под сомнение. Как известно, кроме Дегтярева погиб охранник офиса на улице Пушкинской, 34.

«Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и конфликтов у них ни с кем не было. Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. В том помещении, где они перед этим находились, мы обнаружили остатки алкогольных напитков», — заявил в среду, 23 октября, глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Кроме двух мужчин осколками ранило девушку, которая проходила мимо, на расстоянии двадцати метров от места взрыва. Медики констатировали смерть мужчин, а пострадавшую с осколочными ранениями лица забрали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Полиция открыла уголовное производство по статье 115 «Умышленное убийство».

«Эта квалификация временная, — сказали „ФАКТАМ“ в пресс-службе полиции Киева. — Когда выяснятся все обстоятельства происшествия, дело будет переквалифицировано. Пока же ясно одно: погибший мужчина действительно вытащил из кармана гранату, крутил ее в руках, разговаривая с охранником, а потом граната взорвалась. Версия, которая обсуждается в интернете, что причиной взрыва стал конфликт с охранником, не имеет под собой оснований. Если бы это было так, то „Сенсей“, может быть, убил охранника, но не подрывался бы вместе с ним. Это было именно неосторожное обращение с оружием. Как нам предварительно известно, погибшие употребляли алкогольные напитки».

Однако те, кто общались с Виктором Дегтяревым в тот вечер, утверждают обратное.

«Сенсей вечером был при памяти, совершенно трезвый, рассказывал, что начал переезжать, перевозить вещи детей. Мы общались возле кафе ProRock по вопросам законопроекта 2045−1 (законопроект о социальном обеспечении участников АТО. — авт.). Сенсей давал советы, рассказывал про свои случаи из военной практики. А потом случилось то, что случилось», — написал в сети друг погибшего Сергей Тищенко.

«Игрался гранатой? Ф*гня!!! Сначала Прапор, потом Барка, теперь Сенсей… Никого не смущает какая-то странная системность подрывов на грантах именно группы „Купол“? И что же там произошло, в этом Иловайске тогда?» — возмущается волонтер Лили Сова.

В комментариях к этому посту побратимы и друзья Виктора Дегтярева соглашаются, что в последнее время погибают именно те, кому есть что рассказать об Иловайской операции. В неосторожное обращение с гранатой никто из них не верит: «Он же не один на ступеньках был. И прохожие. Бойцы такого уровня никогда не рискуют случайными прохожими. Никогда».

Основатель общественной организации «СВАТ» (союз ветеранов АТО) Александр Золотухин выдвинул свою версию: «Месяц назад говорил с Сенсеем. У него была серьезная „заруба“ с Министерством обороны. Угрожали».

«Любой, кто был на войне, знает — есть 3 секунды. Для любой ошибки. Держишь чеку и вытянул кольцо, но сработал запал — есть 3 секунды. В эти 3 секунды инстинкт самосохранения победит. Даже если ты ошибся. У Сенсея не было трех секунд. Его тупо устранили», — пишет в соцсети Facebook военнослужащий Дмитрий Антонов.

«Бывали случаи, когда и опытные бойцы подрывались по случайности, — комментирует инцидент „ФАКТАМ“ военный эксперт, журналист Юрий Бутусов. — Поэтому версию с неосторожным обращением с оружием нельзя исключать, тем более что есть много свидетелей этого несчастного случая. Вообще, я бы не торопился с выводами. Нужно дождаться официальной позиции следствия на основании официальных и проверенных фактов».

Виктор Дегтярев с позывным «Сенсей» родился в Якутской области (РФ). Давно жил в Украине вместе с женой Александрой. Во времена СССР был офицером морской пехоты. Потом работал тренером по боевым искусствам, обучал детей и взрослых кунг-фу, был членом Федерации кунг-фу Украины. Именно отсюда его позывной. Виктор принимал активное участие в Евромайдане.

В 2014-м он создал «Купол», разведывательную группу добровольцев — ветеранов морской пехоты, и пошел на войну в составе батальона «Донбасс».

Именно разведывательная группа Дегтярева шла впереди в первом бою батальона «Донбасс» во время Иловайской операции. 10 августа в районе села Третьяки под Иловайском группу «Купол» внезапно атаковали с двух сторон. Доброволец Вадим Антонов погиб на месте, а шедший с ним рядом Дегтярев получил ранение ребра, ему оторвало два пальца на руке. После этого Сенсей получил вторую группу инвалидности и уже не мог брать в руки оружие. Ездил в зону боевых действий только как инструктор. Он создал благотворительную организацию «Купол», которая занималась поиском без вести пропавших воинов и военнопленных. Своего жилья у Виктора не было — вместе с женой и младшими детьми, 11-летним сыном и 5-летней дочерью жили на съемных квартирах или прямо в офисе благотворительной организации. Старшая дочь супругов учится за границей. В настоящий момент жена Виктора Александра Дегтярева беременна четвертым ребенком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве жестоко расправились с ветераном АТО.

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