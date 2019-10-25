В Украине зафиксировали новую вспышку гепатита: 12 школьников попали в больницу

Украина

В Чернигове зафиксирована вспышка вирусного гепатита — на данный момент с этим диагнозом госпитализированы 12 учащихся средней школы № 7 и сотрудница школьного пищеблока. Тем не менее занятия в школе пока не отменяли. Напомним, в Киеве госпитализировали третьеклассника с дифтерией.

По информации медиков, первыми в больницу попали четверо учащихся 5 класса и сотрудница пищеблока. Позднее стало известно о госпитализации еще 8 учеников этой же школы.

Тип гепатита, с которым они попали в больницу, сейчас устанавливают, однако у одного из пациентов уже подтвердили гепатит «А».

В комментарии журналистам начальник регионального управления Госпропотребслужбы Юрий Павлишен заявил, что дети были доставлены в областную больницу в понедельник, 21 октября, а уже 24 октября об инциденте проинформировали Госпропотребслужбу.

Теперь все одноклассники больных детей сдают кровь на анализ.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какие сведения о гепатите являются мифами, а также какие симптомы указывают на опасную инфекцию.

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