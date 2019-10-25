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Печально известная электричка Харьков-Лозовая загорелась на ходу: видео ЧП
В Харькове дважды за день горела печального известная электричка сообщением Харьков-Лозовая. В сеть попало видео с места инцидента. Напомним, в мае пассажирам этой электрички пришлось ехать под зонтами — дождь пошел прямо в салоне.
Ролик опубликован в паблике «Харьков 1654» в Facebook.
В комментариях автор видео сообщил, что после того, как пассажиров вывели, а пожар потушили, состав спокойно поехал дальше.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото из харьковской электрички, свидетельствующие о ее полной физической изношенности.
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