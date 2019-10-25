24.88 / 25.18 27.53 / 27.99
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Печально известная электричка Харьков-Лозовая загорелась на ходу: видео ЧП

21:18 25 октября 2019 116
Электропоезд
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове дважды за день горела печального известная электричка сообщением Харьков-Лозовая. В сеть попало видео с места инцидента. Напомним, в мае пассажирам этой электрички пришлось ехать под зонтами — дождь пошел прямо в салоне.

Ролик опубликован в паблике «Харьков 1654» в Facebook.

В комментариях автор видео сообщил, что после того, как пассажиров вывели, а пожар потушили, состав спокойно поехал дальше.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото из харьковской электрички, свидетельствующие о ее полной физической изношенности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Зеленский со слугами народа

Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента

Джулия Ванг Томас Винсор-Ньютон

Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)

поклонская

После развода понесло: крымская "няша" Поклонская вдруг вспомнила, что она украинка

Обручальные кольца

Особенности обручальных колец и традиции (Р)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер