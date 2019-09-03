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Украина

«VIP-вагон»: «Укрзалізниця» шокировала пассажиров условиями в поезде (видео)

9:27 3 сентября 2019 552
Укрзалізниця
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали видео, снятое в одном из вагонов поезда «Укрзалізниці». В ролике показано ужасное состояние сидений для пассажиров.

«Укрзалiзниця, как всегда радует своим комфортом. В таком VIP вагоне я ещё не ездил, но к сожалению пришлось!!!» — написал в Facebook один из пассажиров.

Как писали «ФАКТЫ», это далеко не первый случай, когда «Укрзалізниця» оскандалилась. Ранее сообщалось о поездке в вагоне без кондиционера, в котором не открывались даже окна.

Также недавно о кошмарной поездке в духоте сообщали пассажиры «ИнтерСити+». Из-за высокой температуры и духоты пассажирам пришлось на ходу поезда открывать двери. Люди пытались подышать, открывая двери между вагонами. Не помог и начальник состава. Он пообещал, что ночью в вагоне станет прохладнее, а до этого стоит потерпеть.

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