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Эминема из-за Иванки Трамп допросила Секретная служба США (видео)
Популярный американский рэпер Эминем нажил себе крупные неприятности из-за песни Framed. Им заинтересовалась Секретная служба США. Певца допросили, как выяснилось, в январе 2018 года. Известно об этом стало только сейчас.
В песне Framed, текст которой написан Эминемом в присущем ему стиле от первого лица, упоминаются американские женщины-знаменитости, в том числе Иванка Трамп. Главный герой во втором куплете утверждает, что из-за наркотиков ему сознание помутилось, и он не может вспомнить, как в багажнике его машины оказалась дочь президента США. Далее он предполагает, что «маленькая глупая блондинка утонула в пруду».
Услышав песню, один из репортеров американского сайта TMZ связался с Секретной службой США и поинтересовался, ведет ли эта силовая структура расследование в отношении Эминема, поскольку в его песне звучит прямая и открытая угроза в адрес Иванки Трамп.
Певца допросили, после чего решили не передавать его дело в прокуратуру. Агенты пришли к выводу, что профилактической беседы с рэпером будет достаточно.
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