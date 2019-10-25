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В Киеве студенты поймали на горячем вора, орудовавшего в общежитии (видео)
Студенты столичного Транспортного университета самостоятельно задержали вора, который к тому времени успел обокрасть семь комнат. Напомним, ранее в сети показали видео с наглой воровкой, промышлявшей в торговых центрах столицы.
Видео задержания выложили в паблике Киев Оперативный.
По информации авторов ролика, задержанного зовут Николай М., 1978 года рождения. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.
Напомним, в ночь на воскресенье, 20 октября, в центре Киева воры за две минуты вынесли из офиса два ноутбука и фотоаппарат, что зафиксировали камеры видеонаблюдения, а в столичной маршрутке пассажиры «на горячем» поймали карманника.
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