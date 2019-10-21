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Происшествия

Обчистили за две минуты: в сеть выложили видео наглой кражи в центре Киева

10:00 21 октября 2019 88
Кража в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на воскресенье, 20 октября, в центре Киева воры за две минуты вынесли из офиса два ноутбука и фотоаппарат, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ранее в столичной маршрутке пассажиры «на горячем» поймали карманника.

Как сообщает «Киев Оперативный», кража из офиса была совершена на улице Эспланадная, 32. «Точное время кражи: начиная с 03.20 ночи. Были в офисе около двух минут. Были замечены вечером около офиса на камерах, где видно лица», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камеры видеонаблюдения зафиксировали наглую воровку, которая в ТРЦ «Ocean Plaza» украла телефон продавца, которая в это время общалась с клиентом.

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