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Политика

Нардепов будут наказывать за прогулы: Зеленский подписал закон

23:08 25 октября 2019 13
Голосование в Раде
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский подписал принятый 16 октября закон, предполагающий лишение народных депутатов права на финансовое обеспечение в случае, если они без уважительной причины не будут голосовать или начнут пропускать заседания комитетов. Информация об этом появилась на сайте Верховной Раде.

Под действие закона подпадают народные депутаты, которые в течение календарного месяца за одну очередную сессию без уважительных причин не участвуют в более 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50% заседаний комитета.

Им не будут возмещаться расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Распоряжение о прекращении выплат спикер принимает после решения Комитета по вопросам депутатской этики.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования (в данном случае — с 1 ноября).

Напомним, источники рассказали о конфликтах в партии президента «Слуга народа».

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