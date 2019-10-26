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Спорт

Без Степаненко: стал известен состав сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией

8:55 26 октября 2019 182
Андрей Шевченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Андрей Шевченко, наставник сборной Украины, досрочно завоевавшей путевку на Евро-2020, обнародовал состав команды, которая будет готовиться к товарищескому поединку против Эстонии (14 ноября в Запорожье) и отборочному матчу чемпионата Европы против Сербии (17 ноября в Белграде).

В предстоящих встречах тренерский штаб «желто-синих» рассчитывает на 25 футболистов: вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»); защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все — «Шахтер»), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Артем Шабанов (все — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия); полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — «Динамо»), Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Марлос (все — «Шахтер»), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия); нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

Обращает на себя внимание отсутствие в списке полузащитника донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко, который не сыграет с сербами из-за красной карточки, полученной в игре с командой Криштиану Роналду. Также нашей команде вряд ли поможет футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, которого прооперировали в одной из клиник Барселоны.

Тренировочный сбор украинская команда начнет 11 ноября в Киеве.

Напомним положение команд в отборочной группе Евро-2020: 1. Украина — 19 очков (7 матчей); 2. Португалия —11 (6); 3. Сербия — 10 (6); 4. Люксембург — 4 (6); 5. Литва — 1 (7).

Кстати, на сайте ticketsbox.com уже стартовала продажа билетов на спарринг Украина — Эстония стоимостью 100, 150, 250 и 300 гривен (наша национальная команда впервые в истории проведет поединок в Запорожье). В кассы «Славутич-Арены» билеты поступят в начале ноября, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на 22-е место.

Фото ffu.ua

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