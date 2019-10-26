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Спорт

Гол Зозули на последней минуте принес «Альбасете» победу над лидером (видео)

9:51 26 октября 2019 98
Роман Зозуля
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Украинский нападающий Роман Зозуля, в активе которого 33 матча и четыре гола в футболке национальной команды, во втором подряд поединке принес победу «Альбасете» во втором испанском дивизионе.

В домашнем матче 13-го тура сегунды нападающий на 93-й минуте классным ударом головой поразил ворота лидера «Кадиса» — 1:0.

В прошлом туре гол 29-летнего Зозули принес его команде победу над «Фуэнлабрадой» (1:0).

Теперь на счету украинского нападающего три гола и одна результативная передача в 12 матчах сезона, а его команда с 22 очками занимает в турнирной таблице второе место.

Напомним, что за команду второго испанского дивизиона Роман выступает с 2017 года. В прошлом сезоне нападающий провел 37 поединков, забил 11 мячей и отдал две голевые передачи, но не смог с «Альбасете» завоевать путевку в элитный испанский дивизион (команда финишировала на четвертом месте и уступила в плей-офф «Мальорке»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зозуля продлил контракт с «Альбасете».

Фото ФК «Альбасете»

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