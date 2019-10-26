- 10:09 Зверское нападение на активистку в Запорожье: суд арестовал подозреваемого
- 10:05 Не только сериал: известная писательница рассказала, что помогло Зеленскому стать президентом
- 10:03 У нас с Настей Каменских очень близкое восприятие людей, которые выходят на сцену, — Игорь Кондратюк
- 09:51 Гол Зозули на последней минуте принес «Альбасете» победу над лидером
- 09:35 Есть прогресс: Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
- 09:29 Этой ночью Украина перейдет на зимнее время: во сколько и как переводить часы
- 09:12 Голевое безумие: в Англии побит рекорд результативности 20-летней давности
- 08:57 Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой
- 08:55 Без Степаненко: стал известен состав сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией
- 08:33 В Украине подорожает гречка: на сколько повысится цена
- 08:07 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Карпаты»: расписание трансляций матчей 12-го тура чемпионата Украины
- 08:02 Зеленский создает дымовую завесу, нам показывают шоу и морочат голову, — Оксана Забужко
В Украине подорожает гречка: на сколько повысится цена
Грядущее подорожание гречки в торговых сетях Украины, о котором ранее предупреждали экономисты, оправдано. Прежде всего это стало следствием физического сокращения площади посевов гречихи.
По заявлению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в 2019 году этой культуры посеяли на 60% меньше, чем в прошлом году.
В свою очередь переориентация аграриев связана с тем, что на протяжении последних трех лет гречка постоянно дешевела.
«Все дорожало — а гречка дешевела. И ее стало экономически невыгодно сеять. Так что в ближайшем году украинской гречки будет меньше, а значит, она будет дорожать», — констатировал экономист в эфире ObozTV.
Вместе с тем он не ожидает, что цена крупы в рознице превысит 33 грн за кг.
«Гречка в обычных полиэтиленовых пакетах зимой будет стоить на уровне 32−33 грн за килограмм. Сейчас ее можно купить за 25−26 грн. То есть резкого подорожания не будет, но цена вырастет на 30−40%», — констатировал он.
Другие прогнозы по ситуации на продовольственном рынке Украины читайте в статье «ФАКТОВ» «Гречка и сахар резко подорожают: сколько будут стоить продукты первой необходимости».
Напомним, рекордсменом по росту цены в сезоне-2019 стал картофель. Его розничная цена в июле-августе достигала 20—22 грн за килограмм.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Зеленский выдвинул ультиматум «слугам народа»: источники рассказали о конфликтах в партии президента
Победительница "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг стала Томасом и показала обнаженное тело после операций (фото)
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...