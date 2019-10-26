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Деньги

В Украине подорожает гречка: на сколько повысится цена

8:33 26 октября 2019 200
Гречневая каша
Инф. «ФАКТОВ»

Грядущее подорожание гречки в торговых сетях Украины, о котором ранее предупреждали экономисты, оправдано. Прежде всего это стало следствием физического сокращения площади посевов гречихи.

По заявлению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в 2019 году этой культуры посеяли на 60% меньше, чем в прошлом году.

В свою очередь переориентация аграриев связана с тем, что на протяжении последних трех лет гречка постоянно дешевела.

«Все дорожало — а гречка дешевела. И ее стало экономически невыгодно сеять. Так что в ближайшем году украинской гречки будет меньше, а значит, она будет дорожать», — констатировал экономист в эфире ObozTV.

Вместе с тем он не ожидает, что цена крупы в рознице превысит 33 грн за кг.

«Гречка в обычных полиэтиленовых пакетах зимой будет стоить на уровне 32−33 грн за килограмм. Сейчас ее можно купить за 25−26 грн. То есть резкого подорожания не будет, но цена вырастет на 30−40%», — констатировал он.

Другие прогнозы по ситуации на продовольственном рынке Украины читайте в статье «ФАКТОВ» «Гречка и сахар резко подорожают: сколько будут стоить продукты первой необходимости».

Напомним, рекордсменом по росту цены в сезоне-2019 стал картофель. Его розничная цена в июле-августе достигала 20—22 грн за килограмм.

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