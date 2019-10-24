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Страна: Германия
Мануфактура: Meissen
Время создания: 1830 — 1840
Высота: 145 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня решил представить вашему вниманию, друзья мои, одну из жемчужин нашей коллекции. Во-первых, потому что её появление у нас связано с целой историей. А, во-вторых, потому что сегодняшний пост в некотором роде юбилейный — 900-ый! 900 дней подряд, без перерыва на поездки и недомогание, вот уже третий год по утрам выставляю собранные в нашей коллекции произведения фарфорового искусства. И вам рассказываю о том, как и где они были найдены и привезены в Киев, и попутно вспоминаю свои впечатления от встречи с каждым экспонатом.
Так вот. Встречаться с этой потрясающей композицией я никогда и не планировал. Посещая крупнейшие собрания фарфоровых чудес в Вене, Лондоне, Дрездене, Мейсене, Петербурге, Неаполе, Валенсии и других городах и всё глубже вникая в историю появления европейского фарфора, наступало понимание того, что есть вещи, современным коллекционерам практически недоступные. И речь тут идёт не только и не столько о цене старинных произведений. Хотя это обстоятельство нередко в первую очередь влияет на принятие тех или иных решений.
Чаще всего непреодолимым барьером является редкость и уникальность той или иной работы, о которой не приходится даже мечтать. Да, мы с супругой в разных местах и странах встречали фрагменты знаменитого мейсенского комплекта, состоящего из 4 предметов — крупных каминных часов, двух высоких подсвечников и огромной люстры, символизирующих явление, обозначенное в самом названии ''Времена года''. Но, как правило, это были или маленькие фарфоровые детки с пучками колосьев в руках, или голые амурчики с гирляндами цветов. Все они относились ко времени создания основных предметов серии и представляли собой небольшие фрагменты главных сюжетов, воссозданных в главных изделиях. А вот увидеть ''Времена года'' вживую и в полном объёме очень долго не удавалось. Оставалось лишь любоваться красочным изображением в каталогах.
И вдруг случилось неожиданное. И случилось это не где-нибудь за границей, а у нас, в Киеве. Всех подробностей этой истории рассказывать не стану. Но благодаря близким людям нам удалось познакомиться с владелицей этого уникальнейшего комплекта. К счастью, знакомство оказалось приятным и вскоре ''Времена года'' благополучно перекочевали в нашу коллекцию. С каминными часами и двумя подсвечниками я постоянных читателей этой ежедневной рубрики уже знакомил ранее. А этим чудом предлагаю вам насладиться сегодня.
Хотел традиционно заметить, что мечты сбываются. И осёкся. Ведь, повторюсь, о таких находках мы и мечтать не смели. Вот и получается, что порой мечты сбываются даже тогда, когда о них не смеешь мечтать.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
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