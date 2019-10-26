Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой

Мир

В Москве скончалась известная поэтесса-песенник, актриса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее супруга.

По его словам, похороны назначены на 31 октября на Новодевичьем кладбище.

Женщине было 86 лет.

Карина Филиппова-Диодорова была одной из основательниц театра «Современник», а с 1964 по 1967 год преподавала в Музыкальном училище имени Гнесиных.

Ее песни пели Валентина Толкунова («Уходя, ничего не берите из прошлого»), Клавдия Шульженко («Сколько мне лет), Иосиф Кобзон («Лучше вас нет»), («Опять одна»), Алла Пугачева («Прилепился лист к окошку», которая больше известна под названием «Лист») и Филипп Киркоров («Мы так нелепо разошлись»).

Напомним, в октябре в Москве проводили в последний путь режиссера Марка Захарова, основателя легендарного театра «Ленком». Теперь театр хотят назвать его именем.

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