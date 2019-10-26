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Спорт

Голевое безумие: в Англии побит рекорд результативности 20-летней давности (видео)

9:12 26 октября 2019 234
Голевое безумие: в Англии побит рекорд результативности 20-летней давности (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В рамках 10-го тура английской премьер-лиги «Лестер», становившийся чемпионом Англии в 2016 году, побил невероятный рекорд. Подопечные Брена Роджерса гостили в Саутгемптоне, где на стадионе «Сент-Мэрис» в присутствии 28 762 зрителей уничтожили местную команду — 9:0 (Чилвелл, 10, Тилеманс, 17, Перес, 19, 39, 57, Варди, 45, 58, 90+4, с пенальти, Мэддисон, 85). Справедливости ради, добавим, что с 12-й минуты хозяева играли в меньшинстве, но этот факт вовсе не умаляет достижения «Лестера».

Стоит отметить, что это самая крупная победа, добытая в гостевом матче в рамках премьер-лиги. Предыдущий рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед», который разгромил в гостях «Ноттингем Форест» в феврале 1999 года — 8:1. Также лишь второй раз в истории английского чемпионата двум игрокам одной команды удалось отличиться хет-триками (в мае 2003-го по три мяча за «Арсенал» также против «Саутгемптона» забили Пеннант и Пирес).

«Я очень доволен нашей работой, мы забили несколько прекрасных голов и продемонстрировали настоящий голод в этот вечер. Погода была ужасной, но наша концентрация — выдающаяся. Я очень доволен тем, как мы защищались. Горжусь, что тренирую эту команду. Мы были безжалостно просты в своей игре. Когда забиваешь так много, легко можно сбавить обороты, но мы сохраняли концентрацию. „Лестер“ хочет быть топ-командой, а для этого нужно быть безжалостным. Команда выдала очень хорошее выступление. Мы довольны, что не пропустили. Это был очень хороший матч в плане забитых голов, но отсутствие пропущенных не менее важно», — отметил после игры наставник «лис» Брендан Роджерс.

У тренера хозяев Ральфа Хасенхюттля настроение было диаметрально противоположным. «Это был очень сложный матч. Саутгемптон сыграл катастрофически — и я принимаю 100% ответственности за это. Никогда не видел, чтобы команда действовала так, ни за что не сражаясь. На это было ужасно смотреть. Все, кто остался на игре — настоящие фанаты „Саутгемптона“. „Лестер“ был лучше в каждом компоненте игры. Мы сегодня играли в футбол не так, как я хочу. Теперь нужно поднять головы — и это моя задача на ближайшие пару дней», — поделился своими эмоциями австрийский специалист.

После этой победы «Лестер» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице (правда, проведя на один матч больше, чем «Манчестер Сити») и отстает от лидирующего «Ливерпуля», также имеющего игру в запасе, на пять очков. А «Саутгемптон» опустился в зону вылета, на 18-е место, имея теперь самую «дырявую» оборону в чемпионате (25 пропущенных мячей в 10 матчах).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Александр Зинченко угодил в больницу из-за травмы колена.

Фото Getty Images

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