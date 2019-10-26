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Полная разруха: сеть шокировали фото больницы в России
В сети выложили шокирующие фото одной из больниц России в городе Иваново.
«А эти фотки я сделала вчера в хирургическом отделении 1 городской больницы города Иваново (4корпус). А ещё пациенты жалуются, что тараканы толпами скачут. В тарелке — ужин», — написала пользователь Twitter, опубликовавшая фото.
В сети разгорелось обсуждение фотографий. Большинство пользователей шокированы увиденным.
«Главное мы простили очередной долг очередной стране. Поможем всему миру, но не себе. Пускай свой народ дохнёт как тараканы в говне и грязи», — написал один из них.
«Узнаю, палату, в которой я 30 лет назад лежала. Ничего не изменилось», — добавила еще один пользователь.
«Да в такой больнице да с таким питанием еще больше заболеешь!» — написал третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в российской Тюмени произошел скандал. Там врачи отказались принимать пациентку с тяжелой формой отека Квинке. Тот факт, что состояние девушки тяжелое и даже угрожает жизни, горе-медики предпочли проигнорировать — до конца смены оставалось пять минут, и врачи не хотели возиться с проблемной пациенткой.
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