Полная разруха: сеть шокировали фото больницы в России

Мир

В сети выложили шокирующие фото одной из больниц России в городе Иваново.

«А эти фотки я сделала вчера в хирургическом отделении 1 городской больницы города Иваново (4корпус). А ещё пациенты жалуются, что тараканы толпами скачут. В тарелке — ужин», — написала пользователь Twitter, опубликовавшая фото.

В сети разгорелось обсуждение фотографий. Большинство пользователей шокированы увиденным.

«Главное мы простили очередной долг очередной стране. Поможем всему миру, но не себе. Пускай свой народ дохнёт как тараканы в говне и грязи», — написал один из них.

«Узнаю, палату, в которой я 30 лет назад лежала. Ничего не изменилось», — добавила еще один пользователь.

«Да в такой больнице да с таким питанием еще больше заболеешь!» — написал третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в российской Тюмени произошел скандал. Там врачи отказались принимать пациентку с тяжелой формой отека Квинке. Тот факт, что состояние девушки тяжелое и даже угрожает жизни, горе-медики предпочли проигнорировать — до конца смены оставалось пять минут, и врачи не хотели возиться с проблемной пациенткой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter