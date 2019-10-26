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На Одесщине мужчина сжег машину таможенника: момент попал на видео
В Черноморске на Одесчине неизвестный злоумышленник поджог иномарку таможенника, припаркованную на автостоянке. Напомним, ранее в Одессе мужчина сжег дом парня своей дочери.
В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил на горячую линию полиции вечером 25 октября. На место инцидента немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила факт поджога.
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как среди бела дня злоумышленник облил горючим припаркованный недалеко от таможенного поста «Черноморский» автомобиль Subaru Tribeca, поджог его и быстро скрылся. При этом пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль с рентгеновским сканером Rapiscan для проверки грузов Одесской таможни ГФС.
Как стало известно «ФАКТАМ», иномарка принадлежит заместителю начальника поста «Черноморский» Вячеславу Харченко. Его машина восстановлению не подлежит.
Повреждена огнем и дорогостоящая рентгеновская установка. При этом в Одесской таможне надеются, что оборудование, необходимое для работы, удастся восстановить, так как основные узлы не повреждены.
«Главное, что не пострадали люди, и не произошло загрязнения окружающей среды», — сказал «ФАКТАМ» представитель таможни.
По другим данным, единственный работающий рентгеновский сканер Одесской таможни основательно подпорчен и не факт, что его удастся «вернуть в строй».
Напомним, в Николаеве женщина сожгла игровой зал, чтобы спасти мужа от игромании.
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