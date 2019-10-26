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Происшествия

На Полтавщине с разницей в 20 минут на одном участке железной дороги погибли два человека

14:11 26 октября 2019 190
На Полтавщине с разницей в 20 минут на одном участке железной дороги погибли два человека
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Утром в пятницу, 25 октября, на одном участке Южной железной дороги, проходящем через Полтавскую область, произошло сразу два смертельных случая. Напомним, «ФАКТЫ» писали, почему железная дорога стала для украинцев излюбленным местом для сведения счетов с жизнью.

По сообщению пресс-службы Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, около 5:45 возле железнодорожной станции Малая Перещепинская Новосанжарского района поезд смертельно травмировал 44-летнего местного мужчину.

А в 6:10 такая же участь постигла 60-летнюю женщину, жительницу села Белики Кобелякского района. Он попала под поезд рядом со стацией Лещиновка.

Расстояние между «смертельными» станциями составляет всего несколько десятков километров.

Как можно судить из расписаний по станциям Малая Перещепинская и Лещиновка, поезда, сбившие людей, двигались в одном направлении: один из Кобеляк в Полтаву, другой — из Херсона в Харьков.

Причин, приведших к столь страшным последствиям, пресс-служба железной дороги не называет, отмечая лишь, что тела погибших отправлены на экспертизу.

Между тем двумя днями ранее в Карловском районе (это другая ветка) в 00:10 грузовой поезд переехал 39-летнего жителя одного из сел. Он лежал на рельсах. По всем случаям полиция открыла уголовные производства по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение правил безопасности движения ил эксплуатации железнодорожного транспорта, если они повлекли смерть людей».

Напомним, в Одессе вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная» было обнаружено обгоревшее до неузнаваемости тело.

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