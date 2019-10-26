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Происшествия

На металлургическом заводе в Енакиево произошла крупная авария

15:11 26 октября 2019 186
ЕМЗ
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Енакиево Донецкой области в результате частичного обрушения газохода была остановлена работа конвертера на Енакиевском металлургическом заводе. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Обрушение произошло утром 26 октября. Жертв и пострадавших нет. На данный момент на предприятии устраняются последствия обрушения.

Как заявляют в «ДНР», завод функционирует в нормальном режиме и произошедшее не повлияло на его работу за счет перераспределения потоков чугуна и стали. Отметим, что ЕМЗ — одно из крупнейших металлургических предприятий Донбасса.

В сети активно обсуждают инцидент и его причины.

«Захватившие Донбасс варвары продолжают добивать местную промышленность. Уже третья крупная авария на ЕМЗ за последнее время. При этом надо понимать, что инвестиции в захваченное производство на уровне нуля, поэтому все так и будет деградировать и ветшать», — написал известный блогер Денис Казанский.

Как писали «ФАКТЫ», в начале октября на этом заводе в результате крупной производственной аварии произошел взрыв, возник пожар, тушение которого продолжалось несколько часов.

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