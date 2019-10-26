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Эксперт назвал поправку Геруса государственным преступлением
Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, который с нарушениями регламентных норм принял поправку о восстановлении импорта электроэнергии из России, совершил государственное преступление. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Депутат напомнил, что председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус внес поправку в непрофильный законопроект с грубым нарушением регламентных норм.
«Это судьбоносное решение. Оно в первую очередь касается нашего выбора тектонического. Или мы идем в европейскую интеграцию, или мы возвращаемся к параллельной работе с Россией, и это вообще сводит на нет все. Это тектоническое вопрос. Ведь мы не можем ехать в Брюссель, требовать от них санкций, а с другой стороны покупать электроэнергию у страны-агрессора», — заявил Кучеренко.
Парламентарий сообщил, что уже есть негативная реакция со стороны международных партнеров Украины, в частности Европейского энергосообщества на импорт электроэнергии из РФ, ведь это ставит под вопрос выполнение Украиной обязательства по интеграции в 2023 году отечественной энергосистемы с европейской. Также он подчеркнул, что считает действия Андрея Геруса государственным преступлением.
«Есть соответствующая реакция Европейского энергетического сообщества. Господин Копач, который сказал, что это неправильно, и новая правка Геруса, которую он протянул на исправление этой поправки, так же абсолютно противоречит нашим подписанным документам. Нет, они пытаются протолкнуть. Потому что цена вопроса, я думаю, пару миллиардов. И у меня тогда вопрос, а кто бенефициар этих пару миллиардов? Я сразу хочу сказать: я буду доказывать, что эта манипуляция и махинация по сути является государственным преступлением», — заявил Кучеренко.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.
Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. А также считают, что это затормозит евроинтеграцию Украины.
Ранее глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач заявил, что украинская власть не оценила риски и угрозы энергобезопасности страны вследствие открытия импорта электроэнергии из России.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!