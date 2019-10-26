В Одессе иностранцы устроили поножовщину: два человека погибли

Происшествия

ЧП случилось ночью в историческом центре Одессы — на Греческой площади, возле торгового центра «Афина». Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой.

Так, словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из злоумышленников достал из кармана нож и начал наносить удары.

«Размахивая холодным оружием, он даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку», — рассказали в полиции.

В результате, тяжелые ножевые ранения получили три человека, из которых двое погибли. В частности, 28-летний местный житель скончался на месте происшествия, 21-летний иностранец — в больнице. Еще один потерпевший — 30-летний одессит — госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции оперативно установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Фигурантам объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, по версии общественной организации «Лига справедливости и закона», участников драки было гораздо больше. По данным активистов, изначально конфликт произошел между одесситами и пятью иностранцами «очень южных кровей». Но почти прекратилась, когда на помощь иностранцам приехали еще четверо «горячих» парней с ножами… Активисты утверждают, что из девяти задержанных иностранцев, шестерых отпустили правоохранители.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в августе конфликт между местными жителями и группой темнокожих студентов-иностранцев перерос в драку. Тогда иностранные студенты на авто остановились возле дома на улице Бориса Гмыри, 6. В машине громко играла музыка, и один из местных жителей агрессивно потребовал убрать звук. В ответ те попытались переехать нетрезвого мужчину, а он, в свою очередь, разбил лобовое стекло автомобиля.

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