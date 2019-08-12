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На Позняках в Киеве темнокожие иностранцы устроили массовую "разборку" с местными жителями: что произошло (видео)
В ночь на понедельник, 12 августа, в Киеве на Позняках конфликт между местными жителями и группой темнокожих студентов-иностранцев перерос в драку. Ранее в столице конфликт в ресторане «Каспий» закончился массовой дракой.
Как сообщает «Информатор», иностранные студенты на авто остановились возле дома на улице Бориса Гмыри, 6. В машине громко играла музыка, и один из местных жителей агрессивно потребовал убрать звук. В ответ те попытались переехать нетрезвого мужчину, а он, в свою очередь, разбил лобовое стекло автомобиля.
Инцидент перерос в драку, после которой в больницу увезли двоих местных жителей. Полицейский наряд, прибывший на место ЧП, задержал одного из иностранцев, который грозился убить местного жителя.
Студенты, будучи на подпитии, уверяли журналистов, что причина задержания — в их цвете кожи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве отправили под арест жестоко избивших сотрудника криминального отдела полиции. ЧП произошло в Оболонском районе, когда правоохранитель, ставший свидетелем драки, попытался утихомирить агрессивную компанию.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...