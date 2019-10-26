Умер композитор, работавший с ансамблем «Песняры»

Шоу-бизнес

В субботу, 26 октября, в Минске после продолжительной болезни скончался известный белорусский композитор-песенник Олег Молчан, который долгое время работал с известным ансамблем «Песняры».

Как пишет БЕЛТА, Молчан с 1987 года работал в Белорусской государственной филармонии, сочинял песни и песенные циклы для солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси, хоровых коллективов и вокальных ансамблей.

Известным на международной арене Молчан стал в период сотрудничества с ансамблем «Песняры» и его худруком, народным артистом Беларуси Владимиром Мулявиным, который высоко ценил талант композитора и специально для него ввел должность музыкального руководителя ансамбля.

Для «Песняров» Олег Молчан написал песенные циклы «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны» и множество популярных песен: «Стася», «Маргарыта», «Милая женщина», «Обманите меня», «Кума», «Юность» и другие.

Песня Олега Молчана на стихи Янки Купалы «Малітва», которая впервые прозвучала в исполнении Владимира Мулявина, стала настоящим духовным гимном Беларуси.

После ухода из «Песняров» Молчан продолжил писать песни для других исполнителей — вокальной группы «Чистый голос», Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича, Якова Науменко, Леонида Борткевича, Ирины Видовой и других.

Творческую деятельность Олег Молчан совмещал с активной общественной работой по защите авторских прав белорусских композиторов, возглавлял авторский совет Национального центра интеллектуальной собственности и Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей.

Композитор — обладатель медали Франциска Скорины, лауреат международных и национальных музыкальных премий и конкурсов.

Напомним, 20 октября в возрасте 52 лет в Калининграде умер бывший теннисист сборной России Александр Волков. А 21 октября умер известный фотограф из Киева Владимир Струмковский. Ему было 59 лет.

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