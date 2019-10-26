Возле автовокзала в Херсоне нашли тело убитой женщины (фото, видео)

Происшествия

В субботу, 26 октября, в Херсоне в районе автовокзала обнаружили тело убитой женщины. Ранее в Киеве на Дарнице нашли обезглавленный труп женщины.

Как сообщили в областном главке полиции, информация о трупе поступила на линию «102» около 13:45 от оператора охранной фирмы, который сообщил, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти.

По данному факту начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Полиция устанавливает личность убитой, преступника и возможных свидетелей происшествия.

Жителей города у которых есть какая-либо информация, просят звонить по телефону «102». Анонимность гарантируется.

Напомним, два дня назад вблизи железнодорожной станции «Одесса-Восточная» обнаружили обугленный труп. Ранее в Одессе в парке было обнаружено обугленное тело женщины в инвалидной коляске.

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