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Происшествия

В Киеве нашли обезглавленное тело сотрудницы «Укрзалізниці»: детали и видео с места трагедии

8:09 8 октября 2019 3260
труп на железнодорожном полотне
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Дарнице нашли обезглавленный труп женщины. Ранее в этом же районе нашли труп мужчины.

Как сообщает «Перший», тело женщины лежало на путях территории Дарницкого железнодорожного депо на улице Привокзальной в понедельник, 7 октября.

По словам сотрудников полиции, труп женщины на рельсах обнаружили работники депо, которые вызвали полицию и «скорую». Но медики не смогли помочь женщине, так как она получила травмы несовместимые с жизнью.

Согласно официальной версии, женщину переехал поезд, в результате чего ей отрезало голову. Известно, что погибшей 45 лет. Кроме того, при ней полицейские нашли удостоверение работника «Укрзалізниці».

Напомним, в конце сентября в Киеве на Дарнице прохожие увидели в небольшом лесу висящего на дереве мертвого мужчину. А в городе Кицмань Черновицкой области в колодце обнаружили убитых 40-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочь.

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