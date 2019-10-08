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- 08:09 В Киеве нашли обезглавленное тело сотрудницы «Укрзалізниці»: детали и видео с места трагедии
В Киеве нашли обезглавленное тело сотрудницы «Укрзалізниці»: детали и видео с места трагедии
В Киеве на Дарнице нашли обезглавленный труп женщины. Ранее в этом же районе нашли труп мужчины.
Как сообщает «Перший», тело женщины лежало на путях территории Дарницкого железнодорожного депо на улице Привокзальной в понедельник, 7 октября.
По словам сотрудников полиции, труп женщины на рельсах обнаружили работники депо, которые вызвали полицию и «скорую». Но медики не смогли помочь женщине, так как она получила травмы несовместимые с жизнью.
Согласно официальной версии, женщину переехал поезд, в результате чего ей отрезало голову. Известно, что погибшей 45 лет. Кроме того, при ней полицейские нашли удостоверение работника «Укрзалізниці».
Напомним, в конце сентября в Киеве на Дарнице прохожие увидели в небольшом лесу висящего на дереве мертвого мужчину. А в городе Кицмань Черновицкой области в колодце обнаружили убитых 40-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочь.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.