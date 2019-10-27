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Без комплексов: украинская секс-бомба порадовала поклонников новыми горячими фото
Популярная украинская модель, актриса и певица Даша Астафьева, которая любит публиковать свои пикантные фото, порадовала поклонников новыми яркими образами.
Обнаженные фото певица выложила на своей странице в Instagram. Она показала фото в красивом белье и модных нарядах.
«Шальная неделя… Спасибо, что в удовольствие, благодаря вам, мои гении!», — написала она, поблагодарив стилистов за то, что получились такие сексуальные луки.
Поклонники звезды сразу же осыпали ее комплиментами, называя ее богиней и красавицей.
«Красотень в каждом кадре зашкаливает! Обожаю Вашу харизму!!! Я не представляю, как мужчины рядом с Вами не падают в обмороки».
«Сколько лет вы для меня идеал женской красоты».
Напомним, ранее Астафьева рассказала о своих мужчинах, с которыми ей не очень везло.
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