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Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

11:02 21 октября 2019 1130
Даша Астафьева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская модель, актриса и модель Даша Астафьева, которая ранее показала пикантные фото в прозрачном плаще, обнажила грудь для новых фото.

Снимки Астафьева опубликовала в Instagram. Теперь поклонники волнуются о том, что будут делать, если профиль певицы забанят.

Астафьева

Астафьева

Астафьева

Астафьева

Но сами снимки фанатам Даши очень понравились. «Даша, Вы нереальная», «Божественная красота», «Ты просто невозможно красивая девочка», «Сила воли мега. Красотка, вдохновляй и мотивируй меня полностью», «Сочная кошечка», — пишут комментаторы, отмечая, что Астафьева очень похудела.

Астафьева

Астафьева

Поклонники думают, что Даша влюбилась, поэтому стала еще стройнее.

Напомним, ранее Астафьева рассказала о своих мужчинах.

Кстати, о похудении. Ранее мы писали, что популярная американская певица и актриса Джессика Симпсон за полгода после третьих родов сбросила 45 килограммов.

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