Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская модель, актриса и модель Даша Астафьева, которая ранее показала пикантные фото в прозрачном плаще, обнажила грудь для новых фото.

Снимки Астафьева опубликовала в Instagram. Теперь поклонники волнуются о том, что будут делать, если профиль певицы забанят.

Но сами снимки фанатам Даши очень понравились. «Даша, Вы нереальная», «Божественная красота», «Ты просто невозможно красивая девочка», «Сила воли мега. Красотка, вдохновляй и мотивируй меня полностью», «Сочная кошечка», — пишут комментаторы, отмечая, что Астафьева очень похудела.

Поклонники думают, что Даша влюбилась, поэтому стала еще стройнее.

Напомним, ранее Астафьева рассказала о своих мужчинах.

Кстати, о похудении. Ранее мы писали, что популярная американская певица и актриса Джессика Симпсон за полгода после третьих родов сбросила 45 килограммов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter