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- 11:02 Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети
Божественная красота: обнаженная Даша Астафьева восхитила сети (фото)
Популярная украинская модель, актриса и модель Даша Астафьева, которая ранее показала пикантные фото в прозрачном плаще, обнажила грудь для новых фото.
Снимки Астафьева опубликовала в Instagram. Теперь поклонники волнуются о том, что будут делать, если профиль певицы забанят.
Но сами снимки фанатам Даши очень понравились. «Даша, Вы нереальная», «Божественная красота», «Ты просто невозможно красивая девочка», «Сила воли мега. Красотка, вдохновляй и мотивируй меня полностью», «Сочная кошечка», — пишут комментаторы, отмечая, что Астафьева очень похудела.
Поклонники думают, что Даша влюбилась, поэтому стала еще стройнее.
Напомним, ранее Астафьева рассказала о своих мужчинах.
Кстати, о похудении. Ранее мы писали, что популярная американская певица и актриса Джессика Симпсон за полгода после третьих родов сбросила 45 килограммов.
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