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Калининград захватят за две недели: Россию предупредили о последствиях конфронтации с НАТО
Если Россия начнет боевые действия в Балтийском регионе, направленные на конфронтацию с НАТО, она неизбежно потеряет Калининградскую область. Об этом говорится в докладе американского неправительственного исследовательского центра Jamestown Foundation.
Так, в докладе отмечается, что несмотря на развитую противовоздушную и противоракетную оборону России в регионе, США и Польша могут успешно противостоять этому усиленным контингентом сухопутных войск, пишет Новое время.
Согласно расчетам фонда, союзникам понадобится две недели, чтобы прорвать оборону и еще столько же, чтобы удержать завоеванные позиции, пока прибудет подкрепление. При этих обстоятельствах материально-техническое обеспечение сил НАТО будет возложено на Германию. Отмечается, что Россия будет вынуждена сдаться.
Как писали «ФАКТЫ», в ноябре прошлого года бельгийские военные самолеты F-16, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию стран Балтии, провели перехват российских истребителей Су-27 над Балтийским морем.
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