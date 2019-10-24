27 октября 2019

Наверное, это был какой-то знак свыше — то, что она родилась в один день с гениальным Никколо Паганини, 27 октября. Только с разницей почти в двести лет. В детстве она, естественно, не знала ничего об этом легендарном итальянском скрипаче-виртуозе. Она и со скрипкой-то поначалу знакома не была. Хотя заниматься музыкой начала с трёх лет. Основным инструментом для неё было фортепиано. Пока отчим, к которому она с мамой переехала из Сингапура после развода с отцом, не настоял на том, чтобы 5-летняя Ванесса Мэй взяла в руки скрипку. И с тех пор она со скрипкой уже не расстаётся.

В 10 лет талантливая девочка уже давала концерты в сопровождении оркестра Лондонской филармонии. В 11 лет она стала самой юной ученицей Королевского музыкального колледжа. В 12 лет Ванесса Мэй Николсон (Николсон — это фамилия её отчима, известного британского юриста) выпустила свой дебютный диск, на который тут же обратили внимание музыкальные критики. А когда в 1992 году 14-летняя девочка записала свой первый поп-альбом The Violin Player, записанный на электроскрипке Zeta, он тут же взлетел на лидирующие позиции в чартах почти 20 стран.

Многие из нас наверняка помнят этот сумасшедший музыкальный бум, вызванный концертами юной скрипачки по всему миру в 90-х годах. Классические произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и других гениальных композиторов в виртуозном исполнении этой хрупкой девчушки буквально не сходили с экранов телевизоров. Порой казалось, что они звучали везде. Публику потрясала манера игры Ванессы, её умение совмещать акустический звук с электрическим. К тому времени родители купили ей уникальный инструмент — скрипку Gizmo работы Гваданини, изготовленную в 1761 году. Купили на одном из аукционов, за 250 тысяч фунтов стерлингов. И тут же с этой скрипкой начали происходить странные вещи. В январе 1995 года скрипку у Ванессы похитили. Но уже через несколько месяцев полиции удалось найти пропажу и вернуть её владелице. А вскоре перед одним из важнейших концертов Ванесса неловко оступилась и повредила уникальный инструмент. Её отчаянию не было предела. Правда, и в этот раз всё обошлось — через несколько недель кропотливой работы скрипку удалось восстановить.

А ещё Ванесса Мэй известна как редкая красавица и заядлая модница. Популярным журналом People она была включена в рейтинг ''50 самых красивых людей в мире'' и не раз признавалась одной из 100 самых красивых в мире женщин. А ещё она участвовала в демонстрации свадебных платьев Жана-Поля Готье на показе Недели моды в Милане. А ещё она очень любит эксклюзивные ювелирные украшения. И особенно ей нравится платиновый перстень с колумбийским изумрудом и россыпью бриллиантов — подарок Лионеля Каталана, известного французского винного сомелье, с которым Ванессу связывают годы близких и трогательных отношений. А ещё в Сингапуре, в ботаническом саду, где собрана крупнейшая в мире коллекция орхидей, нам с детьми показывали цветок, посвящённый Ванессе Мэй. И нам показалось, что он действительно чем-то похож на эту удивительную сингапурско-британскую красотку. А ещё…

Впрочем, достаточно ещё. Кроме ещё одного. Пожелаем-ка мы лучше ещё сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.