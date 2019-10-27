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Украина

У Зеленского отреагировали на скандал вокруг его встречи с учителями в Золотом

15:51 27 октября 2019 374
золотое
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Недавно назначенный главой Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай решил прояснить ситуацию вокруг встречи президента Зеленского с педагогами в Золотом. Скандал возник, когда были опубликованы официальные фотографии со встречи. На снимках президента окружают женщины, назвавшиеся учителями школы в Золотом. В соцсетях пользователи усомнились в существовании учебного заведения — в ряде реестров школа указана как ликвидированная. Вызвали много вопросов и учительницы на фото: очень похожие гражданки в 2014 году были засняты на митинге с российскими триколорами.

Всем сомневающимся в существовании школы Гайдай раскрыл текущий статус учебного заведения: «Школа № 7 в Золотом-4 является филиалом опорного учебного заведения „Золотовская общеобразовательная школа № 5“ с 2016 года. Учится 35 учеников 1−9 классов. Закрытие школы не планируется».

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Также Гайдай готов организовать экскурсию в Золотое для скептиков. «Увидите несуществующую школу, пообщаетесь с несуществующими учителями, которые учат несуществующих детей, — предлагает он. — Кстати иногда, учителям приходилось под обстрелами идти в школу, потому что они знали — дети ждут!».

В Офисе президента также настаивают, что школа в Золотом работает. Что касается причастности педагогов из Золотого к митингу с российскими триколорами, то по этому поводу президентский Офис уже связывался с дирекцией школы.

«Директор школы утверждает, что на фото с триколорами — не они», — сказала «ФАКТАМ» глава департамента информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева.

Напомним, поездка президента в Золотое Луганской области не обошлась без скандалов. Сначала глава государства встретился с ветеранами АТО, добровольцами «Азова». Диалог получился грубым и не дипломатическим. Следующим пунктом повестки дня у президента была встреча с учителями и врачами.

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