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«Помогите похоронить бабушку»: в Киеве мошенники придумали новый способ наживы (видео)
В Киеве мошенники снова используют простой, но эффективный способ быстро разжиться деньгами. Схема основана на том, что жители многоэтажек в основном не знают своих соседей. Способ избран незамысловатый: в квартиру стучится молодой мужчина со скорбным лицом и каким-то списком. Когда гостю открывают, он сообщает, что он внук женщины, которая жила этажом ниже и скоропостижно скончалась. «Внук» просит пожертвовать любую сумму на похороны.
Мошенники правильно рассчитали, что жители не будут проверять наличие среди соседей мифической «Валентины Ивановны». Получив двадцать гривен, «внук» тут же отправляется в следующую квартиру. День спустя тот же трюк можно будет провернуть в другом доме, постепенно осваивая все районы Киева.
Человека, назвавшегося Димой и выпрашивающего деньги на похороны бабушки, засняла камера наблюдения в доме на ул Федорова. Запись опубликована на странице «Киев Оперативный».
Похожего «внука лейтенанта Шмидта» видели в многоэтажках на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе, на улице Северной на Оболони, в доме на улице Цитадельной на Печерске. «Ему весь Киев должен», — констатируют пользователи соцсетей.
Автор видео сообщил, что пытался обратить внимание полиции на мошенника, но без особого успеха: «Патрульная объясняет, что он (мужчина) ничего не нарушает: наше право давать деньги или не давать. Привлечь к ответственности его «очень трудно», потому что «статья мошенничество очень плохо доказывается».
Напомним, ранее СБУ раскрыла преступную схему, когда мошенники предлагали людям денежные займы через специально созданные вебплатформы. В итоге граждане не только не получали обещанный кредит, но и оставались должны существенные суммы. Еще одна группа аферистов маскировалась под известных автодилеров и обещала людям дешевые новые автомобили. Получив аванс, мошенники исчезали.
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