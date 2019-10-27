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Дожди и ночные морозы: синоптик уточнила прогноз погоды на неделю
Новая неделя в Украине начнется с холодов. В западных областях — Волынской, Львовской, Ровенской — температура воздуха снизится до +10…12 градусов. Вместе с похолоданием придут дожди. Осадки наиболее вероятны в западных и северных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории Украины дневные температуры сохранятся в диапазоне +13…18 градусов, в южных и центральных областях местами до 20 градусов.
Досаждавшие жителям больших городов туманы останутся и на следующей неделе. Видимость на дорогах ночью и утром будет снижена.
С 30 октября ночи уже будут морозными. В Киеве ожидается ночью до -1, днем +4…+6 градусов.
Напомним, в Украинском гидрометцентре «ФАКТАМ» сообщили, что самыми холодными днями на следующей неделе будут 30 октября, а также 1 и 2 ноября. Ожидаются ночные заморозки до минус 3 градусов и мокрый снег.
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