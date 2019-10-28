Происшествия

На печально известном перекрестке в Киеве произошла серьезная авария: эксклюзивные фото с места происшествия

В Киеве перекресток бульвара Перова и Ватутина, похоже начинает завоевывать недобрую славу аварийно опасного. Недавно здесь случилось смертельное ДТП с участием кареты скорой помощи — машина опрокинулась, погибли водитель и фельдшер «скорой». Поздно вечером 27 октября на том же злополучном месте опять случилось ДТП: «Мерседес» и «Хонда» не смогли поделить дорогу.

По предварительным данным, «Хонда» двигалась в сторону Северного моста, а «Мерседес» поворачивал с проспекта Ватутина на Троещину. После столкновения «немец» улетел на несколько десятков метров в сторону Оболони. Обошлось без жертв, но были госпитализированы трое людей, а обе машины требуют серьезного ремонта.

Водитель «Мерседеса» после аварии оказался заблокированным в машине — зажало ноги. Чтобы деблокировать пострадавшего, пришлось вызывать спасателей.

Понадобилась медпомощь водителю и пассажиру «Хонды». В автомобиле ехала мать с сыном, семью госпитализировали.

Показания свидетелей очень отличаются, поэтому объективно оценить степень виновности участников ДТП пока невозможно. Начато расследование.

Напомним, 14 октября на перекрестке Ватутина и Перова в Киеве попал в аварию автомобиль скорой помощи. Машина везла ребенка с отцом. По предварительным данным, «скорая» торопилась в больницу, потому включила спецсигнал и поехала на свой красный свет. На перекрестке Peugeot не пропустил медиков, влетел в «скорую» и опрокинул автомобиль.

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