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Происшествия

Пыталась прыгнуть с моста из-за измены мужа: в Киеве случайный прохожий спас девушку от смерти

11:16 28 октября 2019 1051
Девушка на мосту
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на понедельник, 28 октября, в Киеве в районе метро «Позняки» девушка попыталась покончить с собой, прыгнув с моста. Ранее в столице мужчина бросился с путепровода прямо под колеса грузовика.

Как сообщает «Информатор», девушка стояла на путепроводе в районе пересечения проспектов Петра Григоренко и Николая Бажана. На странно ведущую себя девушку, которая кричала, что не хочет больше жить, обратил внимание случайный прохожий.

Парень схватил ее и вызвал экстренные службы. Когда на место ЧП приехали патрульные, то не состоявшаяся самоубийца призналась, что хотела покончить с собой из-за измен мужа. Девушку с признаками алкогольного опьянения увезли в больницу имени Павлова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве патрульные полицейские не дали прыгнуть с Южного моста пожилому мужчине. На момент прибытия полицейских, мужчина стоял за ограждением моста и перечитывал предсмертную записку. Хотя он и предупреждал полицейских, что его спасать не нужно, патрульные отвлекли внимание мужчины и перетащили его на тротуар.

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